Bakan Kasapoğlu "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı - Haberler

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Bakan Kasapoğlu "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı

AA - Atilla Hancı - Güncel
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5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi Kasapoğlu'nun etkinliğe...

5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi

Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması

Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi

Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile fotoğraf çektirmesi

Bakan Kasapoğlu'nun etkinlik alanını gezmesi

Kasapoğlu'nun etkinliğe katılanlar ile fotoğraf çektirmesi

5. İslami Dayanışma Oyunları maskotu ve etkinliğe katılan vatandaşlar KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı.

AA / Atilla Hancı - Güncel

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