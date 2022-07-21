Bakan Kasapoğlu "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı 5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi Kasapoğlu'nun etkinliğe... 5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun etkinlik alanını gezmesi Kasapoğlu'nun etkinliğe katılanlar ile fotoğraf çektirmesi 5. İslami Dayanışma Oyunları maskotu ve etkinliğe katılan vatandaşlar KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı. AA / Atilla Hancı - Güncel Mehmet Kasapoğlu Güncel Haberler

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