Bakan Kasapoğlu "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı
AA - Atilla Hancı - Güncel
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5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi Kasapoğlu'nun etkinliğe...
5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi
Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması
Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi
Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile fotoğraf çektirmesi
Bakan Kasapoğlu'nun etkinlik alanını gezmesi
Kasapoğlu'nun etkinliğe katılanlar ile fotoğraf çektirmesi
5. İslami Dayanışma Oyunları maskotu ve etkinliğe katılan vatandaşlar KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı.
AA / Atilla Hancı - Güncel