Bakan Kasapoğlu: "(5. İslami Dayanışma Oyunları) Oyunlara, 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleşti"
AA - Atilla Hancı - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki Atletizm Pistinin açılış programına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki Atletizm Pistinin açılış programına katıldı. (2)
"(5. İslami Dayanışma Oyunları) Oyunlara, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleşti"
AA / Atilla Hancı - Güncel