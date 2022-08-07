Bakan Kasapoğlu: "5'inci İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir" - Haberler

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Bakan Kasapoğlu: "5'inci İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu'na katıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu'na katıldı. (2)

"(Konya) Uluslararası spor organizasyonları tarihinde kendine özel bir yer edinecektir"

"Konya'da elit sporcularımızı ve gençlerimizi bir araya getiren 5'inci İslami dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir"

AA / Anıl Kuru - Güncel

Mehmet Kasapoğlu Konya Güncel Haberler

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