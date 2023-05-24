BAKAN KASAPOĞLU 28 MAYIS'TA SON VURUŞU YAPACAKSINIZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta tüm oyunları bozdunuz. Şimdi uzatma dakikalarındayız ve inşallah 28 Mayıs'ta son vuruşu yapacaksınız dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi öncesi, Balıkesir'in Gönen, Bandırma, Manyas ve Susurluk ilçelerini ziyaret etti. Manyas'ta yapımı tamamlanan Manyas Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla da bir araya geldi. Buradan Bandırma'ya geçen Bakan Kasapoğlu, Bandırma 19 Eylül Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan Spor Bilimleri Fakültesi'nde incelemelerde bulundu. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yabancı uyruklu öğrencilerle de bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'14 MAYIS'TA TÜM OYUNLARI BOZDUNUZ'

Susurluk İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Bakan Kasapoğlu, Daha önce burada birtakım sözlerimiz olmuştu. O sözlerimizi birer birer yerine getirdik. Gençlik merkezi, stat gibi yaptığımız yerleri görünce hem duygulandım hem gurur duydum. Sizlere hizmet etmek bizim için bir onur. Rabbim lütfetti, sizlere hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da sizden aldığımız güçle hizmete devam edeceğiz. Milletimize hiçbir zaman tepeden bakmadık. Milletin iradesi neyse baş tacıdır dedik. 14 Mayıs'ta tüm oyunları bozdunuz. Şimdi uzatma dakikalarındayız ve inşallah 28 Mayıs'ta son vuruşu yapacaksınız dedi.

SPOR SALONU VE YÜZME HAVUZU SÖZÜ

Susurluk ilçesine bir spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağının sözünü veren Bakan Kasapoğlu, Burası spor noktasında ilgi yoğun bir ilçemiz. Burada bir salonu ve havuzu inşallah en kısa sürede Susurluk'a kazandıracağımızın sözünü veriyoruz. 'Söz mü' diyenleri duyuyoruz. Biz ne zaman söz verdik de yapmadık Tabii ki söz. Hem havuzla ilgili hem salonla ilgili startı veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. (DHA)

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