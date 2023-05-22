BAKAN KASAPOĞLU: 28 MAYIS'IN KAZANANI 85 MİLYON TÜRKİYE OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında Manisa'nın Kula ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Alaşehir'e geçti. Bakan Kasapoğlu, Alaşehir girişinde, aralarında atlıların da bulunduğu partililer tarafından karşılandı. Seçim otobüsüne geçen Bakan Kasapoğlu, buradan konvoyla Süleyman Demirel Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahında şehir turu attı. Ardından Yenice Mahallesi'ndeki AK Parti Alaşehir İlçe Lokali önüne gelen Bakan Kasapoğlu, burada seçim otobüsünden halka seslendi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Bakan Kasapoğlu, "Alaşehir 14 Mayıs'ta ne yaptı? Oyunları bozdu. Alaşehir, masaları devirdi. 28 Mayıs'ta yeni bir güç gösterisi yapacağız. Bu güç milletin gücü olacak. Milli iradenin gücü olacak. Demokrasinin gücü olacak ve elbet de Türkiye kazanacak. Bu gençler kazanacak, bu sporcular kazanacak. 28 Mayıs'ın kazananı 85 milyon Türkiye olacak. Sevgili gençler, bu memleketi eski günlerine geri götürmeyeceğiz" dedi.Bu memleketin evlatlarına güvenmeye devam edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu milletin iradesine, tercihlerine hep saygı gösterdik. İşte millet, işte karar, işte Recep Tayyip Erdoğan. Alaşehir emeğin, alın terinin şehri. Alaşehir bu vatan için yüreğini ortaya koyan vatan evlatlarının şehri. Alaşehir'in gençleri bizim gururumuz, umudumuz. 21 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her alanda destan yazdık. Alaşehir'i sahalarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, yüzme havuzlarıyla farklı bir boyuta taşıyoruz. Tüm bu yatırımları Alaşehir'imizin gençliğine armağan edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın yanında oldunuz. Sizden 28 Mayıs'ta çok güçlü bir destek bekliyoruz. 28 Mayıs'ta Alaşehir öyle bir haykırsın ki, bu memleketi küçük görenlere, bu milleti hor görenlere, memleketi masa başında dizayn edenlere rekor oyla bir mesaj verelim. Sizlere güveniyoruz ve dünya liderine büyük destek bekliyoruz."Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, Salihli'ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023