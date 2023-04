BAKAN KASAPOĞLU 14 MAYIS İZMİR'İN ÇANTADA KEKLİK OLMADIĞINI GÖSTERECEK

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir 14 Mayıs'ta öyle bir mesaj verecek ki 80 il imrenerek bakacak İzmir'e. 14 Mayıs İzmir'in çantada keklik olmadığını gösterecek. Milli iradenin bayramını kutlayacağız dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve çok sayıda partilinin katılımıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da bayramlaşma programına video konferans yöntemiyle katıldı. İzmir'de 1'inci Bölge ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremi hatırlatarak ramazan ayında ülkenin dört bir yanında depremzedelerle birlikte olduklarını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, Seçim sürecindeyiz. Türkiye'nin güçlü yürüyüşü için bir yol ayrımı. Karaburun'dan Beydağ'a, Karabağlar'dan Kiraz'a kadar bu coşku dalga dalga yayılacak. İzmir başka. İzmir, 14 Mayıs'ta öyle bir mesaj verecek ki 80 il imrenerek bakacak İzmir'e. 14 Mayıs İzmir'in çantada keklik olmadığını gösterecek. Milli iradenin bayramını kutlayacağız. İnanıyorum ki yeni bir başlangıcın bayramını kutlayacağız ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ KUKLA GÖRMEK İSTEYEBİLİR'

Sözlerine, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kurban Bayramı'nda da bir araya geldiklerinde hem Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiğine hem de salondaki adayların mecliste partilerine hizmet ettiğine şahit olacaklarına inandığını kaydetti. Dağ, Sıra ondan sonra başka bir yere gelecek. Ama bu seçim döneminde onu konuşmayacağız. Şu virajı bir alalım asıl balkon konuşması o zaman. O zaman bir binadan balkon konuşması yapacağız ki her yerden ses gelecek. Partimize, milletimize olan saygıdan bu seçim döneminde bunu konuşmayacağız. 11 büyükşehirde vermediğiniz sözleri, belediyeyi doldurmuş olduğunuz o hainleri konuşacağız dedi.

14 Mayıs'ta seçime katılacak adaylar arasında fark olduğunu belirten Dağ, Önümüzde iki tercih var. Tartıştığımız konu birinin mezhebi, etnik kökeni değil. Milletimizin karar vereceği konu, bu milleti yönetecek kabiliyetteki kişi Erdoğan mıdır Kılıçdaroğlu mudur Gündemimizde olan konu bu. Cumhurbaşkanı adayları icazeti Kuva-yı Milliye şehri İzmir'den mi almıştır, yoksa adaylardan biri icazeti 8 saat kaybolduğu ABD'den mi almıştır Bu millet bu ülkenin başında lider görmek istemektedir. Kukla görmek istemiyoruz. Birileri kukla görmek isteyebilir. Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber bu ülkeye layık görmüş oldukları kukla olabilir. Ama biz millet olarak lider görmek istiyoruz ifadelerini kullandı.

'EN TEMEL MESELEMİZ ENERJİDİR'

Enerji kaynaklarının önemine vurgu yapan Dağ sözlerini şöyle sürdürdü

Bir tarafta adaylık açıklandıktan sonra terör örgütlerinin sevinçle karşıladığı bir aday, öbür tarafta 'Terörün karşısındayım, bu ülkenin huzurunu bozdurmam' diyen Erdoğan. 14 Mayıs'ta vereceğimiz karar budur. Son 3-5 ay içinde hayata geçirdiklerimize bir bakın. 'Yapamazsınız' dediler. Mecliste CHP'li bir milletvekili Togg fabrikasını oraya tahsis ettiğiniz için 'Sizi yargılayacağız' dedi. Hamdolsun hayata geçirdik ve İzmir sokaklarında Sayın Bakanım her gün bir gençle tanıştırıyor. Yaptık mı Yaptık. TCG Anadolu deniz üssü, bir İHA, SİHA uçak gemisi, kimsenin hayal edemediği işlerdi. Bunlar hayata geçti. En temel meselemiz enerjidir. En kolay iş enerjiyi alıp kendi vatandaşına sunma çalışmasıdır. Doğal gaz arama gemileriyle arama çalışmalarına başladık. 20 Nisan tarihini bir kenara yazın. Bu dışarı bağımlılığımızı azaltacak bir tarih. Karadeniz doğal gazının bugün milli sisteme sunumunu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra nükleer tesisin devreye alınması olacak. Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu o nükleer tesisten sağlamaya başlayacağız.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İKTİDARA ORTAK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Bayramlaşma programına video konferans yöntemiyle katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise 14 Mayıs milli iradenin sandığa yansıyacağı bayram. Bizim 16'ncı seçimimiz. Diğerlerinden ayıran bir özellik var. Bu seçimde hepinizin bildiği gibi bölgemiz ve topraklarımız üzerinde emperyal hedefleri olanlar karşımızdaki rakiplerle iş birliği halindeler. Bölücü terör örgütünün iktidara ortak edilmeye çalışıldığı bir seçimdir. 40 bin şehidimiz var. Onların ruhlarını incitmeden kanımızın son damlasına kadar bu gerçeği İzmirlilerle paylaşacağız açıklamalarında bulundu.

'LİSTE HAMBURGERCİDE HAZIRLANMIŞ'

Yaşadıkları bayram sevinçlerinin 14 Mayıs'ta katlanacağını ifade eden Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da seçim gününe kadar en büyük motivasyonun il binasındaki balkondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını İzmirlilere yansıtmak olacağını kaydetti. İnan, Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Ardından il binasında bu coşkuyu yaşayacağız. Artık kanaatim şudur ki CHP'nin İzmir milletvekili adayları listesini Kılıçdaroğlu hamburgercide hazırlamış. FETÖ tetikçisi PKK yandaşı var, Mehmetçiğe 'Çocuk katili' iftirası atan var. Yerel seçime giderken Sayın Soyer iş başına geldiğinde şüphelenmiştik. Puzzle tamamlandı dedi.

'HDP MEŞRU BİR PARTİ DEĞİLDİR'

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Ben 90'ları hatırlıyorum. Türkiye koalisyonlardan çok çekmiştir. Şu an bir miras bölüşmesi vardır. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu emekliliğim geldi, her ne olursa olsun cumhurbaşkanı seçileyim, bir iş yapmayım ama Çankaya'da oturayım, ayaklarımı uzatayım dedi. Maalesef millet ittifakındaki her parti hizmet için var. Birini ayrı tutuyorum. Kamu vicdanında HDP meşru bir parti değildir ifadelerini kullandı.

'SABREDENLER ZAFERE ULAŞIR'

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 5 yıl milletvekilliği görevini sürdürdüğünü belirterek 14 Mayıs'ta adaylara bayrağı teslim edeceğini söyledi.

Türkiye vizyonuna yaklaşık 100 yıllık serüvenden sonra çıktıklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla başlattığımız yol üzerinde etrafta birçok terör sevicileri FETÖ'den tutun PKK'ya kadar türlü tuzaklar uyguluyor. Sabredenler zafere ulaşır. Sabredersek zafer bizimdir. Son 20 yıla baktığınızda çok hadise gördük. Krizler bir yana vesayetten demokratik bir rejime geçmiş Türkiye gördük. 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin geleceğini hazırlayan liderimiz ile yola devam edeceğiz diye konuştu.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023