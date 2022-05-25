BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YTÜ KAMPÜSÜ 5G TEST ALANI OLACAK - Haberler

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YTÜ KAMPÜSÜ 5G TEST ALANI OLACAK

Alper KORKMAZ - Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Bizler 2023 hedeflerimizi belirledik. Bir bir hayata geçirdik. 2035, 2053 için planlarımızı bugünden hazırladık. Siz 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonu ile taçlandıracak gençlersiniz. Ben sizler için, ülkemizin geleceği için çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanınızı lütfen her zaman koruyun. Şimdi size ülkemizin sahip olduğu potansiyeli sizler için nasıl yoğurduğumuzu, önünüzde açılacak kapıları tek tek sizlere anlatacağım. Ama önce bir müjdem var. Sizlere önemli bir müjde vereceğim şimdi. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde 5G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır. Burada da üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda dedi.

BÜYÜK KÜRESEL FIRSATLAR DOĞURMAKTA

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz ve Akdeniz havzalarının içerisinde tam 1.6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayri safi milli hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu coğrafyanın tam ortasındayız. Üç kıtayı birbirine bağlayan jeo stratejik ve jeopolitik konumumuzla Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için de tam kilit noktasındayız. Ne kadarlık bir ekonomi hacminden bahsediyoruz derseniz Avrupa'nın yıllık ticaret hacmi yaklaşık 9 trilyon dolar civarında. Çin'in de içinde yer aldığı uzak Asya'da ise yaklaşık 7 trilyon dolar civarında. Nüfus hareketlilikleri yakın zamanda ticaret hareketinin nerede artacağını göstermekte. BM, 2010-2025 yılları arasında en kayda değer nüfus artışının Güneydoğu Asya ve Sahra altı Afrika'da gerçekleşeceğine işaret etmekte. İşte bu nedenle ülkemizin merkezinde bulunduğu yükselen Avrupa, Afrika ticaret üçgeni bizim için büyük küresel fırsatlar doğurmakta. ve bunlar artarak devam edecek. Küresel ticaretteki artış rakamlarına da baktığımızda karşımıza çıkan tablo Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki ihtiyaçlarına karşı ne kadar isabetli adımlar atıldığını bir kez daha önümüze sermektedir ifadelerini kullandı.

EN KIYMETLİ İHRACAT KİLOGRAMI OLMAYAN İHRACATTIR

Bakan Karaismailoğlu, Biz 225 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Bunlar kilogramı olan ihracatlar. Ama en değerli, en kıymetli ihracat kilogramı olmayan ihracattır. Bu nedir Mühendisliktir, danışmanlıktır, çözümdür, yazılımdır. O yüzden orada da hakikaten çok önemli gelişmeler oldu. Yani bunun sonucunda biz böyle hiçbir yabancı mühendislik çözümüne ihtiyaç olmadan Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en kıymetli işini yapıyoruz. Bir de önemli bir sektörümüz uzay, havacılık, haberleşme. Orada da biliyorsunuz Türksat 5B- 5A uydularını 2021 yılında uzaya fırlattık. Yani yıllar önce deseydi böyle yeni nesil otuz beş yıllık ömrü olan gelişmiş uyduları Türkiye bir yılda iki tane uydu dünyaya fırlatacak. Tabi ki farklı bakarlardı ama hakikaten bu beceriyi sağlayan bir ülke var. İnşallah 15 Haziran gibi Türksat 5-B uydusunu da haziran ayı ortasında da faaliyete alıp dünyanın üçte birine hizmet verecek. Özellikle haberleşme konusunda karasal olarak ulaşamadığımız bölgelere ulaşabileceğiz dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel