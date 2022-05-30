Bakan Karaismailoğlu: Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız - Haberler

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'nda konuştu. Karaismailoğlu, "Yenikapı Kruvaziyer Limanı için önemli çalışmalarımız var. ÇED ve planlama süreçlerinde son aşamaya geldik. İnşallah Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'na katıldı. Şişli'de otelde gerçekleştirilen program saat 13.00'te başladı. Programa Karaismailoğlu'nun yanı sıra TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve turizm sektöründen temsilciler katıldı.

"YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI'NI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA HİZMETE ALACAĞIZ"

"Tam 20 yıl önce Türkiye genelindeki havayolu yolcu sayısı yıllık 30 milyondu. Bugün ise 210 milyon. Bu da yeterli değil, daha çok arttıracağız. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer olmayacak' demiştik ve gerçekleştirdik. Çok önemli havayolu yatırımları yapıldı. Tokat Havalimanı'nı ve Rize-Artvin Havalimanı gibi dünyadaki sayılı örneklerinden birisi olan havalimanları dünyaya kazandırdık. 3 bin metre pisti olan Rize-Artvin Havalimanı dünyada sayılı havalimanları arasında. Denizyolunda da özellikle yat limanları çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Havalimanı'nda kapasite arttırma projesine başlandı. 2025 yılına kadar bütün yatırımlar bitecek. İstanbul Havalimanı, dünyadaki örnek alınacak işlerden bir tanesi. Devletten bir kuruş çıkmadan yıllarca devlete gelir getirecek bir projedir. Dünya tarihine bu şekilde geçti. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen Avrupa'da birinci olmaya devam etti. Yenikapı Kruvaziyer Limanı için önemli çalışmalarımız var. ÇED ve planlama süreçlerinde son aşamaya geldik. İnşallah Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız."

Demirören Haber Ajansı / Güncel