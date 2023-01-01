İSTANBUL ? BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YENİ YILI BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI ÇALIŞANLARIYLA KARŞILADI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılını Başakşehir- Kayaşehir metro hattında çalışan işçilerle beraber karşıladı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki günlerde Kayaşehir Metro hattımızı bitirerek ülkemizin hizmetine sunacağız. Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı hattımızı hizmete vereceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılını Başakşehir-Kayaşehir metro hattında çalışanlarla beraber karşıladı. Saat 23.00'te çalışmaların devam ettiği metro inşaatına inen Bakan Karaismailoğlu, önce incelemelerde bulundu ardından da 2022 yılını değerlendirdi.

"KAYAŞEHİR METRO HATTIMIZI BİTİREREK ÜLKEMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, "Bulunduğumuz metro hattı biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı ve özellikle Kovid-19 salgın sürecinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesi olan ve bu salgın döneminde hastaneye en çok ihtiyaç duyduğumuz anda maalesef yollarıyla birlikte metrosu sorumlu olan büyükşehir belediyesi tarafından yapılmayan bir hattı. ve biz de yapılmadığını gördüğümüzde yolları nasıl devralıp bir ay içerisinde bitirdiysek, metromuzu da aldık ve şu anda son aşamaya gelmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayaşehir Metro hattımızı bitirerek ülkemizin hizmetine sunacağız. Bu metro hattımız hem Başakşehir Metrokent, devamında Kirazlıya kadar devam ediyor. Ayrıca kirazlıdan yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maalesef devam ettirmediği ama eninde sonunda bitirilecek olan Kirazlı-Halkalı metrosuyla da entegre olabilecek önemli bir hattımız. İnşallah Şubat ayı başlarında bu metromuzu açarak İstanbul'luların hizmetine sunacağız" dedi.

"OCAK AYININ ORTASINDA KAĞITHANE-HAVALİMANI HATTIMIZI HİZMETE VERECEĞİZ"

Karaismailoğlu 2023 yılında tamamlanacak ve hizmete açılacak metro hatlarıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde metro açısından, raylı sistem açısından hareketli günleri Bakanlığımız İstanbul'a yaşatacak. Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı hattımızı hizmete vereceğiz. Burası özellikle 32 kilometre uzunluğunda, İstanbul'un ulaşımının bel kemiği olacak, omurgası olacak önemli hatlardan bir tanesi. Onun için de hazırlıklarımıza devam ediyoruz, son aşamaya geldik. Diğer çalışmalarımız tarafından devam edecek. Yine bu yılın ikinci çeyreğindeyiz. İnşallah Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki hem raylı sistem hem de yaya odaklı kentsel ulaşım projemizi bitirerek İstanbul'luların hizmetine sunacağız. Hem yılbaşı gecesi hem de gecenin bu saatinde çalışma arkadaşlarımız yine vatanımızın, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için önemli çalışmalar yapıyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu 2023 yılının 2022 yılından daha da yoğun ve hareketli geçeceğini, peş peşe projeleri hizmete alacaklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu daha sonra metro çalışanlarıyla ve kendisini takip eden basın mensupları ile yeni yıl fotoğrafı çektirdi.