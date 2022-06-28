Bakan Karaismailoğlu: "Vatandaşlarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: "Vatandaşlarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız"

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından Yenikonak köyünde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından Yenikonak köyünde açıklamalarda bulundu.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Adil Karaismailoğlu Yenikonak Ayancık Sinop Güncel Haberler

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