Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı

VAKFIKEBİR, TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Vakfıkebir ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu Tonya'da karşılayanlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vatandaşlara hitabı

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'na gelmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Tonya ilçesine geçen Karaismailoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ilçe meydanında halka hitap etti, vatandaşların bayramını kutladı.