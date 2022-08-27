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Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve altyapı yatırımı olarak tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (1)Bakan Karaismailoğlu: "Son 21 yıldır AK PARTİ hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapı yatırımı olarak tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık""183 milyar dolarlık...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (1)

Bakan Karaismailoğlu:

"Son 21 yıldır AK PARTİ hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapı yatırımı olarak tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık"

"183 milyar dolarlık yatırım sayesinde toplam gayri safi yurt içi hasılaya tam 548 milyar dolarlık etki yaptık"

"183 milyar dolarlık yatırım bütçesinin de yüzde 20'si Yap-İşlet-Devret olarak ilave finans kaynaklarıyla ülkemize kazandırarak bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük soluklu projeleri de kısa zamanda bitirmeyi sağladık"

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

Adil Karaismailoğlu Güncel Haberler

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