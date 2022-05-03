Bakan Karaismailoğlu: "Rize-Artvin havalimanı hem ülkemizde hem dünyada yeni atılımlara ilham verecektir"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanında incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
ARTVİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanında incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel