Bakan Karaismailoğlu: "Rize-Artvin havalimanı hem ülkemizde hem dünyada yeni atılımlara ilham verecektir" - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: "Rize-Artvin havalimanı hem ülkemizde hem dünyada yeni atılımlara ilham verecektir"

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanında incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

ARTVİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanında incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

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