Bakan Karaismailoğlu: "5G alanında sağlanan her gelişme, 6G'nin zeminini de oluşturuyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte siber güvenlik en önemli önceliğimizdir." dedi.