Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da 'vefa buluşması'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ya teröristlerin desteklediği ittifak iktidar olacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan iktidar olacak, iktidara devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ya teröristlerin desteklediği ittifak iktidar olacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan iktidar olacak, iktidara devam edecek. Bunun başka bir izahı yok." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı İsmailoğlu, partisinin Ortahisar İlçe Başkanlığının bir restoranda düzenlediği "vefa buluşması" programında, Türkiye ve Trabzon'un geleceği için emek sarf edeceklerini, herkesin bilgi, birikim ve tecrübesine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2002'den itibaren kendi evlatlarıyla kendi devletini yöneten bir duruma geldiğini belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın gıpta ile baktığı projeleri bir bir bitirdiğini, bayrağı daha üst seviyeye çıkarmak için yoğun mücadele gösterdiklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, 21 yıldır Türkiye için hayal edilen şeylerin gerçeğe dönüştüğüne dikkati çekerek, "Bundan sonra Trabzon'dan ve Türkiye'den alacağımız büyük destekle hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bir Trabzonlu olarak bütün Türkiye'de memleketimizin her noktasında, İstanbul'un her sokağında Trabzonlunun verdiği sorumlulukla imza attık. İnşallah bundan sonra da Trabzonluların vereceği destekle artık çok daha büyük işler yapacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin her noktasında müthiş işler yapıyoruz"

Yeni Zigana Tüneli'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi Zigana Tüneli'ni Trabzon'a kazandırıyoruz. Mühendislik açısından kendi yerli ve milli mühendislerimizin, işçilerimizin çalıştığı, dünyanın mühendislik harikası projesini görkemli bir şekilde Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Bunun gibi Türkiye'nin her noktasında müthiş işler yapıyoruz. 21 yıldır ülkemize çok büyük imzalar attık. Bu yaptığımız işler bizim gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında müthiş çalışmalar var. Bütün arkadaşlarımız illerden 'Gelin, şu projeleri açalım.' diye çağırıyor. Ama vaktimiz yok, gidemiyoruz. Çok az sayıdakilere katılabilme şansımız oldu."

Bilgi, birikim ve tecrübelerini hizmetleri hayata geçirmekte kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Trabzon'da yıllardır konuşulan projelerin kendi dönemlerinde çok daha hızlı şekilde yapılacağını kaydetti,

Bakan Karaismailoğlu, bugün Trabzon'da güney çevre yolunun temelini atacaklarını hatırlatarak, "14 Mayıs hem Trabzon hem de Türkiye için büyük bir fırsattır. Hem hafızayı tazeleme hem yeni ufuklara yol açma veya tersine dönüp maziyi tekrar milletimizin, memleketimizin önüne dökme günü. ya bugün açtığımız güney çevre yolunu hızlıca bitirip Trabzonlular ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız ya da Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Aydın'da gördüğümüz gibi CHP'li belediyelerin yaptığı gibi vatandaşımızı yolda bırakan hükümetler gelecek." ifadelerini kullandı.

Görevlerinin çok büyük olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya teröristlerin desteklediği ittifak iktidar olacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan iktidar olacak, iktidara devam edecek. Bunun başka bir izahı yok. Karşımızdaki bileşenleri görüyorsunuz. Türkiye düşmanı kim varsa orayı destekliyor. O yüzden uyanık olmamız lazım. Özellikle Karadeniz ve Trabzon vatanını, milletine aşık insanlar. Burada sağcısı, solcusu olmaz, vatan denilince her şey susar. O yüzden inşallah bütün Trabzonluların gönlüne girerek, buradan büyük bir güçle göndermeniz gerekiyor ki onlar buraya daha fazlı yatırım, daha fazla üretim, daha fazla tarım olarak geri dönecek hepsi inşallah."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye pek çok hayali gerçeğe dönüştürdü"

Karaismailoğlu, sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının son 21 yılda 193 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"21 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye pek çok hayali gerçeğe dönüştürdü. Bir taraftan afetlerle mücadele ediyoruz bir taraftan da dünyanın en büyük projelerini açıyoruz. Bu hakikaten kolay olabilecek iş değil. 'Nerede bu devlet?' denilen günlerden daha afet bitmeden devleti ve milletiyle beraber olan zamana geldik. İnşallah bunlardan geri dönüşüm olmayacak. Ama tabii ki sizin gibi tecrübeli abilerimizin bize destek vermesi çok önemli. Her zaman beraber olacağız. 14 Mayıs'tan sonrada bu toplantıları sık sık yapacağız."

Bakan Adil Karaismailoğlu, 1987 yılında açılan Zigana Tüneli'nin sadece 1800 metre uzunluğunda ve tek tüp olarak inşa edildiğini belirterek, "O zaman nasıl bir bayram havasında karşılanmıştı. Bugün 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp tünelden bahsediyoruz. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkı apaçık ortada. Bunlar artık milletini düşünen, milletine sevdalı kadrolar sayesinde oldu. O yüzden birlik olacağız, beraber olacağız. Sıkıntılarımız, dertlerimiz, eleştirdiğimiz işler olabilir. Bunları istişare edeceğiz. Hiç sıkılmadan söyleyip konuşacağız ve ortak bir yol bulacağız." diye konuştu.