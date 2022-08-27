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Bakan Karaismailoğlu: "Toplamda 38 projede 37,5 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yap-işlet-devret sürecini devam ettiriyoruz"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (4)"(Yap-İşlet-Devret projeleri) "Biz 2025 yılından sonra zaten projelere verdiğimiz destekle projelerden aldığımız gelir akışıyla projeler birbirini dengeliyorlar""Toplamda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (4)

"(Yap-İşlet-Devret projeleri) "Biz 2025 yılından sonra zaten projelere verdiğimiz destekle projelerden aldığımız gelir akışıyla projeler birbirini dengeliyorlar"

"Toplamda biz 38 projede 37,5 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yap-işlet-devret sürecini devam ettiriyoruz"

" ( Marmaray Projesi) Bugüne kadar tam 745 milyon kişiyi taşımışız Marmaray'la"

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

Adil Karaismailoğlu Marmaray Güncel Haberler

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