Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor (3)

'2023 YILINA GÜÇLÜ GİRMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, toplantıda 2023 yılı genel seçimlerine dikkat çekerek, "2023 yılına güçlü girmemiz çok önemli. Bu yüzden tüm teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor. Bugünden geriye dönüşümüz yok artık" dedi.

Karaismailoğlu, 2023 seçimlerinin büyük önem arz ettiğini ve güçlü Türkiye için tüm parti teşkilatının her zamankinden çok daha yoğun çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Türkiye'nin büyük projelerle 2053 ve 2071 yıllarına hazırlandığını söyleyen Karaismailoğlu, "2053 yılının 2071 yılının planlarını yapıyoruz. 2053 yılına kadar olan bütün projeleri yaptık. Nerde eksiğimiz var nerelere yatırım yapacağız bunlar da belli. Dünyanın en büyük 10 ekonomik güce sahip ülkeler arasına girecek projeleri birlikte üreteceğiz. 2023 seçimlerimiz var. 2023 yılına güçlü girmemiz çok önemli. Bu yüzden tüm teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor. Bugünden geriye dönüşümüz yok artık. Muasır medeniyet sevilerinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ile birlikte buraya tekrar gelerek Gaziray'ın açılışını yapacağız" diye konuştu.