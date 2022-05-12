Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü"nü deneyimledi - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü"nü deneyimledi

AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Araklı Belediyesinde muhtarlarla buluştu.

SÜRMENE, TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Araklı Belediyesinde muhtarlarla buluştu. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, ziyareti esnasında fakültedeki tam donanımlı köprü üstü simülatörünü deneyimledi.

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adil Karaismailoğlu, Sürmene, Güncel, Haberler

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