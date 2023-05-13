Bakan Karaismailoğlu: Sonucu alana kadar disiplin ve iş takibinden taviz vermeyeceğiz (2)

YOMRA'DA KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yomra'da partisince düzenlenen halk buluşması programına katıldı. Otobüs üzerinde kalabalığa seslenen, seçime saatlerin kaldığını belirterek konuşmasına başlayan Karaismailoğlu, ülke, kent ve bölgeye kazandırdıkları eserlerden bahsetti. Karaismailoğlu, "Çocuklarımızın geleceği için yarın sandığa gidiyoruz. 21 yıldır çalışıyoruz. 21 yıldır Türkiye tarih yazıyor. Öyle hikayeden tarih yazmıyoruz. Bu işler lafla olmaz. Bu işler eserle, hizmetle olur. 21 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarih yazıyor. Yeni tarihler yazmaya hazır mısınız? Eser ve hizmet siyasetimizde tarih yazmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz hizmet. Gücümüzü aziz milletimizden alıyoruz. Biz her zaman milletimizi efendi gördük. Siyasetçileri hizmetkar olarak gördük. Milletimize hizmet için ant içtik ant içmeye de devam edeceğiz. Eren Bülbül yaşasaydı, yarın ilk oyunu kullanacaktı. Yarın sandığa gittiğinizde Eren Bülbül için oy atacaksınız. 21 yıldır Türkiye'de hem teröristleri geberttik, inlerini yok ettik hem de dünyanın en güzel hizmetlerini yaptık. Önemli mesafeler katettik. Öyle terörist bozuntularının inlerinde işaret ettikleri işaret parmaklarını sizler kıracaksınız. O teröristlerin işaret parmaklarını taklit edenleri sizler yarın sandığa gömeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi için oy atacağız? dedi.

'BAKIN BİZ PROJELER AÇIKLIYORUZ'

Projeler açıkladıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 'Birileri başkalarının kuklası olmaya aday olurken, bizim liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya 'one minute' dedi. Bakın biz projeler açıklıyoruz. Ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için projeler yapıyoruz. İşte Zigana Tüneli. Mutlaka en kısa zamanda gidin. Bir CHP'linin girip de diğer ucundan AK Parti'li çıkmaması mümkün değil. Oradan geçtiğinizde bizim uşaklar yaptı diyeceksiniz. İşte dünyanın en büyük işlerini Türk insanına, Türk işçisine, Türk mühendisine fırsat verildiğinde yapabileceğinin en yakın örneği Zigana Tüneli? diye konuştu.

'TÜRKİYE 50 YILINI PLANLAYAN BİR ÜLKE'

Artık Türkiye'nin 50 yılını planlayan bir ülke olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 'Son yıllarda Trabzon'da müthiş bir şekilde turist akını var. Şehrimize müthiş bir ekonomik girdisi var; daha fazla gelsinler. Bizler de en iyi hizmeti onlara sunarak gelmelerini devam ettireceğiz. 'Bacasız sanayi, bir memnun turist, bin turist getirir' dedik. Bu gelen turistler Orta Doğu'dan geliyorlar. Türkiye'yi tercih ediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güvenli, huzurlu ve Müslüman Türkiye için buraya geliyorlar. Allah göstermesin. Yarın verilecek yanlış bir kararla pazartesi günü o turistlerin bir tanesini burada göremezsiniz. Yoldur, köprüdür, tüneldir kavşaktır bizim işimiz. Onlar basit işler. Bu 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki istikrar ve güvenli ortamda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Artık Türkiye 50 yılını planlayan bir ülke. Dünyanın lider ülkesi Türkiye planları yapıyoruz. ya teröristleri destekleyenler ya da teröristlerle mücadele edenler kazanacak' ifadelerini kullandı

Bu arada, alanda vatandaşlar tarafından kırmızı karanfillerle karşılanan Bakanlığa ait 61 TS 1967 plakalı Togg yoğun ilgi gördü.