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Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi İstiklal Marşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış töreni Harç dökülmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları incelemesi Fotoğraf çekimi Alanda çalışan iş...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi

İstiklal Marşı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Açılış töreni

Harç dökülmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları incelemesi

Fotoğraf çekimi

Alanda çalışan iş makineleri

SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt- Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel

Adil Karaismailoğlu Pervari Güncel Haberler

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