Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı Güncel Haberler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi İstiklal Marşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış töreni Harç dökülmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları incelemesi Fotoğraf çekimi Alanda çalışan iş... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi İstiklal Marşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış töreni Harç dökülmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları incelemesi Fotoğraf çekimi Alanda çalışan iş makineleri SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt- Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Güncel Kaynak: AA / Recep Çelik Adil Karaismailoğlu Pervari Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı - Haberler

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