BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SEÇİM SABAHI FARKLI TÜRKİYE İÇİN KÜREK ÇEKMEYE BAŞLAYACAĞIZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ' Türkiye yüzyılında ülkemize, şehrimize çok önemli, çok büyük hizmetler yapmanın başlangıç "noktası 15 Mayıs sabahı olacaktır. 15 Mayıs sabahı hakikaten farklı bir Türkiye, farklı bir dünya için inşallah kürek çekmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyız' dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da bir otelde düzenlenen 'Trabzon Yüzyılı Vizyon Projeleri Lansman Toplantısı'nda konuştu. Seçime çok az bir zaman kaldığını ve heyecanlı olduklarını belirten Karaismailoğlu, 'Bu sabah şafak 3 dedik. Hayırlısıyla, kazasız belasız Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde Türkiye yüzyılında ülkemize, şehrimize çok önemli çok büyük hizmetler yapmanın başlangıç ??noktası 15 Mayıs sabahı olacaktır. 15 Mayıs sabahı hakikaten farklı bir Türkiye, farklı bir dünya için inşallah kürek çekmeye başlayacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Bu üç günü de milletimizle birlik beraberlik içinde olarak tamamlamak için çabalayacağız. Biz 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimleri olarak gördük. Bunu da sürekli anlatıyoruz" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK MEGA PROJELERİNDEN BİR TANESİ'

Şehirlerdeki hayatın kolaylaştırılması ve yaşam standartlarının üst seviyelere çekilmesi adına projeler hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, 'Trabzon'da gelişen turizmin daha da sağlıklı gelişebilmesi hizmetin kalitesinin artırılması açısından misafirlerimizin ilk buluştuğu alan olan havalimanımızı Trabzon'un konforunu ve Trabzon Havalimanı'nı kapasitesini uzun yıllar ihtiyaç duyacağı bütün kapasiteyi karşılayacak şekilde genişletiyoruz, büyütüyoruz. Bu da dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi. Türkiye'de üçüncü dünyada sayılı denize dolgu havalimanlarından biri olacak. Tam 3 milyon metrekarelik yeni bir alan üreteceğiz. Yani mevcut havalimanının kuzeyinde tamamen denize dolgu bir havalimanı üreteceğiz ve 3 bin 250 metre uzunluğunda pisti olacak, 70 bin metrekarelik terminali ile yılda 15 milyon yolcuya rahatlıkla hizmet verecek' ifadelerini kullandı.

'BU PROJELER ŞEHİRLERE, VURULAN MÜHÜRLEDİR'

Havalimanındaki çalışmalara kısa sürede başlanılacağını duyuran Karaismailoğlu, şöyle devam etti: 'Bu özel havalimanımızı yakın bir zamanda başlayıp, bitirip Trabzon'un hizmetine sunacağız. Bu havalimanı inşaatı devam ederken mevcut havalimanımız devam edecek. Trabzonspor Tesisleri devam edecek, mevcut havalimanımız yeni havalimanımız bittiğinde oraya transferlerini sağladığımızda mevcut havalimanımızın arazisi de yine Trabzon'a kentsel bir yaşam alanı olarak, çok değerli bir alan olarak hizmet verecek. Bunlar şehirlere, vurulan mühürledir aslında. Bunlar hakikaten şehirlerimizin değerini artıran, ülkelerimizin değerini artıran kıymetli yapılardır. Bu arada mevcut havalimanımızın terminalinde bazı eksiklikler var. Onları da önümüzdeki hafta tamamlamaya başlıyoruz. Özellikle mevcut havalimanımızdaki ticari önemi olan kişiler için havalimanında verilen özel hizmetler bölümünün (CIP), gidiş kesimine katarak yeni bir CIP hızlıca yan tarafında yapacağız. Yeni havalimanımız yapılana kadar biraz daha konforlu hizmet vermek için bu yapıları da önümüzdeki hafta başlayarak, tamamlayacağız.'

BOZTEPE ŞEHİR KIŞLASI YAŞAM ALANI OLUYOR

Trabzon Boztepe'de askeriyeye ait arazinin de şehre kazandırılacağını belirten Karaismailoğlu, 'Ortahisar belediyemiz çok başarılı bir proje gerçekleştirdi. Seyir terası projesini yaptı. Orada da şehrimize değer katan çok önemli bir proje yapıldı. Bir de onun üst tarafında askeriyenin kullandığı bir alan vardı. Burası da geçmişte konu olmuş ama daha sonra iş kilitlenmiş bir yerde kalmıştı. Belediye başkanımızla konuştuğumuz zaman buranın devir alınması noktasında talepte bulunduklarını ve ilerleyemediklerini söylediler. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar komutanımızla beraber olağanüstü uğraştık. 10 günlük bir kısa sürede bütün işlemlerini tamamladık ve 70 bin metrekare büyüklüğündeki Boztepe Şehir Kışlası'nı artık Trabzon'a kazandırmış olduk. Çok kıymetli bir arazi. İnşallah bu arazi, en güzel şekilde yürüme-spor alanları, koşu parkurları ile birlikte çok farklı bir yaşam alanı olacak' dedi. (DHA)