Bakan Karaismailoğlu, Sakarya'da otoyol kavşağı açılışında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz, Türkiye'nin yolunu açıyoruz." dedi.

Bekir Paşa Otoyol Kavşağı Açılış Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, "eser ve hizmet fırtınaları"nın devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti kadroları olarak millete neyin sözünü verdilerse yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletin hak ettiği dev projeleri devlet aklıyla planladıklarını, inşa ettiklerini ve dünyanın da hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kelimenin tam anlamıyla 7/24 esasına göre gece gündüz büyük bir azimle çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi ve milletimizi en iyi yere taşımak için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sevginiz, coşkunuz, dosta güven veren, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rahmetli Menderes'in, tam 73 yıl önce 14 Mayıs 1950'de zafere ulaştırdığı 'Yeter söz milletindir' haykırışından, rahmetli Özal'ın, 'Türkiye'ye çağ atlatma' azminden, rahmetli Erbakan'ın, 'Milli Sanayi ve Teknoloji Hamlesi' hayalinden, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır azim ve kararlılıkla hayata geçirdiği 'demokrasi ve kalkınma' atılımlarından, velhasıl ilhamını bu topraklara, bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyorum.

Allah'ın izniyle yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter söz milletindir', 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyeceğiz. 21 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Bizim için durmak yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

"Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle umutlu yarınları inşa edeceğiz"

Milletin kendilerine her zaman güvendiğini söyleyen Karaismailoğlu, bu güvenden aldıkları güçle millete umut olmaya devam edeceklerini dile getirdi.? Karaismailoğlu, geçmişte yaptıklarından gelen güvenle umutlu yarınları inşa edeceklerini belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz, Türkiye'nin yolunu açıyoruz." dedi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlandığını ve dün hizmete alındığını hatırlatan Karaismailoğlu, yarın Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, 3 Mayıs'ta da Trabzon'da Yeni Zigana Tüneli'ni açacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da çok önemli ulaşım yatırımlarının hayata geçirildiğine, nicelerinin de devam ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"2003 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 84 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu aracılığıyla Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Açılışını yaptığımız Tem Otoyolu'ndan şehir merkezine bağlantı sağlayan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı da Sakarya'da başarıyla hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri oldu. Bekirpaşa Otoyol kavşağı, 98 metrelik kavşak köprüsü ve 3,1 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Proje kapsamında ayrıca, bölgede 2,6 km uzunluğunda bölünmüş yol standardında inşa edilen D-100 bağlantı yolunun 1,2 kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete sunuyoruz. Böylece toplam 6 kilometre uzunluğundaki Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolu projesinin 4,5 kilometrelik kesimini tamamladık. Köprülü kavşak, gişeler ve bağlantı yollarından oluşan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı ile TEM Otoyolu üzerinden Sakarya'ya alternatif ve yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis ettik. D-100 bağlantı yolu ise TEM Otoyolu ile D-100 devlet yolu arasında bölünmüş yol bağlantısını sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla ayrıca, buraya gelmeden önce yapım çalışmalarını başlattığımız Karapürçek-Akyazı yoluna ve devamında yapım çalışmaları sürdürülen Ormanköy-Akyazı-Dokurcun yolu ile Sakarya-Mudurnu Ankara aksına TEM Otoyolu'ndan ve D-100 devlet yolundan bağlantı da mümkün olacak."

"14 Mayıs 'yola devam' deme günüdür"

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yıldır sağlanan siyasi istikrarın her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da olumlu etki oluşturduğunu belirten Karaismailoğlu, "Hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar sayesinde avantajlı bir konuma geldik, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapması için uygun yasal altyapı tesis edildi. Güçlü bir ekonominin inşası için uygulanan politikalar, köklü reformlar ve dev yatırımlarla 2022 yılını 254 milyar doların üzerinde ihracatla rekor bir seviyede kapadık. İşte bu istikrarın ve yatırımların devamı için 14 Mayıs 'yola devam' deme günüdür. Hem Cumhurbaşkanı'mızı hem de Meclis'teki vekillerimizi seçeceğiz. Bağımsızlığımız için, kalkınmamız için, aydınlık geleceğimiz için yola Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmeye hazır mısınız?" dedi.

Karaismailoğlu, aynı motivasyonla kapı kapı koşturacaklarını, büyük, güçlü Türkiye'nin en büyük adımlarını bütün dünyaya hissettireceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun selamlama konuşması yaptığı törene, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile diğer ilgililer katıldı.