Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: &quot;Bu güzel gün, Karadeniz ve ülkemiz için de unutulmaz bir başlangıç olacak&quot; - Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bu güzel gün, Karadeniz ve ülkemiz için de unutulmaz bir başlangıç olacak"

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış programına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış programına katıldı.

"Bu güzel gün Rize ve Artvin illerimiz için olduğu kadar Karadeniz ve ülkemiz için de unutulmaz bir başlangıç olacak"

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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