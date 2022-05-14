Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bu güzel gün, Karadeniz ve ülkemiz için de unutulmaz bir başlangıç olacak"
AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış programına katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış programına katıldı.
"Bu güzel gün Rize ve Artvin illerimiz için olduğu kadar Karadeniz ve ülkemiz için de unutulmaz bir başlangıç olacak"
AA / Tuğba Yardımcı - Güncel