BAKAN KARAİSMAİLOĞLU 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DEMEYE KORKUYORLAR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Biz teröristlerle beraber değiliz' de demiyorlar. 'PKK terör örgütüdür' demeye korkuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi Bu ülkede terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldik? dedi.AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da Köprübaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Mobilya ustası tarafından yapılan ahşap otomobile binen Karaismailoğlu, ilçede kısa bir gezi yaptı. Daha sonra ilçe belediyesinde muhtarlarla buluşan Karaismailoğlu, muhtarları en önemli çalışma arkadaşları olarak gördüklerini kaydetti. 14 Mayıs seçiminin önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bakın, 2 tane aday var. Yıllardır Türkiye için, 21 yıldır canını dişine takıp, vatandaşıyla beraber olan ve vatandaşına yaptığı hizmetleri ortada olan dünyanın gözde ülkelerinden bir tanesi haline getirdiği Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız ama maalesef karşı tarafta bütün Türkiye düşmanlarının da desteklediği bir ittifak var. O yüzden 2 şeyi ayırt etmemiz lazım. O yüzden her bir oy, bir oydur diye konuştu.

'TÜRKİYE, BUNDAN SONRA 20 YILINI, 50 YILINI PLANLAR HALE GELDİ'

Yıllarca çok bedeller ödediklerini ifade eden Karaismailoğlu, 21 yıldır sağlanan huzur ve güven ortamında Türkiye'de yapılan işlerin ve projelerin konuşulabildiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 'Allah göstermesin karşımızdaki Türkiye düşmanlarına verilecek bir fırsatta bizim gündemimiz ne hale gelebilir siz de tahmin edebiliyorsunuz. Türkiye, artık daha büyük düşünüyor. Artık Türkiye, dünyanın neresinde bir sorun varsa Türkiye'nin görüşü nedir diye aranılan bir ülke haline geldi. İşte bunlar güçlü lider ve güçlü kadrolar sayesinde oluyor. Tabii ki bu kazandıklarımızın daha üzerine koymak için de büyük hedefler yaptık. O hedefler doğrultusunda bütün planlarımızı yaptık. Artık Türkiye, bundan sonra 20 yılını, 50 yılını planlar hale geldi dedi.

'UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Seçimlerde diğer adayları eleştiren Bakan Karaismailoğlu, 'Biz bu teröristleri bu ülkeden kolay mı defettik, boşuna mı defettik. Şimdi dağın başından işaret gösteriyorlar ve desteklediklerini açık açık beyan ediyorlar. Onlardan da hiç ses çıkmıyor. 'Biz teröristlerle beraber değiliz' de demiyorlar. 'PKK terör örgütüdür' demeye korkuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi Öyle bir günlere geldik ki bu ülkede terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldik. Bunları ağza almak bile insanı ürkütüyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Bir oy, bir oydur. Sarılacağız birbirimize ifadelerini kullandı. (DHA)