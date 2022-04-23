Bakan Karaismailoğlu: "Pençe-Kilit operasyonuyla hainlerin inlerine giriyor, hepsini tek tek etkisiz hale getiriliyor"
AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır'da düzenlenen iftar programına katıldı.
IĞDIR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır'da düzenlenen iftar programına katıldı.
"Şanlı ordumuz bir süredir Güney sınırımız, Irak'ın Kuzeyinde terör örgütüne, birliğimize kastedenlere karşı bir operasyon düzenlemekte"
"Pençe-Kilit operasyonuyla hainlerin inlerine giriyor, hepsini tek tek etkisiz hale getiriliyor"
AA / Sagip Sezginer - Güncel