Bakan Karaismailoğlu: "Pençe-Kilit operasyonuyla hainlerin inlerine giriyor, hepsini tek tek etkisiz hale getiriliyor" - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: "Pençe-Kilit operasyonuyla hainlerin inlerine giriyor, hepsini tek tek etkisiz hale getiriliyor"

AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır'da düzenlenen iftar programına katıldı.

IĞDIR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır'da düzenlenen iftar programına katıldı.

"Şanlı ordumuz bir süredir Güney sınırımız, Irak'ın Kuzeyinde terör örgütüne, birliğimize kastedenlere karşı bir operasyon düzenlemekte"

"Pençe-Kilit operasyonuyla hainlerin inlerine giriyor, hepsini tek tek etkisiz hale getiriliyor"

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Iğdır, Terör, Irak, Güncel, Haberler

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