Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nden, 8 Temmuz'da yani arife günü toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de 8 Temmuz'da 14 bin 275 aracın köprüyü kullandığı belirlendi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye katma değer katan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismaioğlu, bu projelerin arasında 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinin yer aldığına işaret etti.

"5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi. Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 aracın köprüyü kullandığı belirlendi. Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı. Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde körfezdeki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk. Saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemiz de tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak"

Demirören Haber Ajansı / Güncel