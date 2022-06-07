BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ONLARI YALANLAMAKTAN BIKMAYACAĞIZ - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:

( Atatürk Havalimanı'ndan uçuş yapılmamasına dair garanti verildiğine yönelik iddialar)

Enver ALAS / İSTANBUL, - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'deki grup konuşmasında İstanbul Havalimanı hakkındaki açıklamalarına ilişkin yanıt vererek, "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında yaptığı her zaman ki, maalesef üzülerek izlediğimiz yalanların ve hezeyanların tekrarlanması şeklindedir. Biz bunları onlarca kez yalanladık fakat onlar bu yalanları söylemekten bıkmadılar. Biz de onları yalanlamaktan bıkmayacağız" dedi.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NI 34 BİN 164 YOLCU KULLANDI

"YATIRIMLARIN YÜZDE 20'Sİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPILDI"

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARINA YANIT

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 22 MİLYAR EURO ARTI KDV DİREKT DEVLETE GELİR AKIŞI SAĞLANACAK"

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ YAPILMAMASINA YÖNELİK GARANTİ VERİLDİĞİ İDDİASI

Öte yandan açıklamaların ardından gazeteci-yazar Faik Kaptan, 'Atatürk Havalimanı'nda 40 yıl' adlı kitabını imzalayarak Bakan Karaismailoğlu'na hediye etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel