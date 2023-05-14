Bakan Karaismailoğlu'nun sandığından 1 oy farkla Erdoğan çıktı

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı. Oylardan 148'i Recep Tayyip Erdoğan'a, 147'si Kemal Kılıçdaroğlu'na, 29 oy Sinan Ogan'a çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı.