Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu. Nevşehir Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra kent merkezindeki esnafa ziyarette bulunan Karaismailoğlu, vatandaşla sohbet etti. Buradan Kapadokya Havalimanı'na geçen Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan caminin açılış törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından dua edildi. Programın ardından Bakan Karaismailoğlu, kentten ayrıldı. AA / Behçet Alkan - Güncel Adil Karaismailoğlu Nevşehir Güncel Haberler

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