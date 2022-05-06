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Bakan Karaismailoğlu'ndan Çatalca Belediyesi'ne ziyaret

AA - Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye binası önünde Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve beraberindekiler tarafından karşılanan Karaismailoğlu, kendisini bekleyen personel ile tokalaşarak sohbet etti.

Gazetecilerin bir süre görüntü almasından sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette, ilçeye yönelik ulaştırma ve altyapı hizmetlerinin değerlendirildiği ve bu alandaki ihtiyaçların ele alındığı öğrenildi.

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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