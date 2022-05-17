Bakan Karaismailoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması - Haberler

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatmıyorsunuz. Burada Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak" dedi.

Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Ulaşım Fuarı'na katılmak üzere Berlin'e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan millet bahçesi ve havalimanı metro çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ATATÜRK HAVALİMANI İHTİYACI KARŞILAMAYAN BİR HAVALİMANI OLDU"

"DOĞU-BATI PİSTİ ACİL DURUMLAR İÇİN AÇIK KALACAK"

"O PİST İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLARI RİSKE EDİYORDU"

ARAÇ SAYISI 25 MİLYON OLDU

KAĞITHANE AĞUSTOS'DA HALKALI İSE ÖNÜMÜDEKİ YIL HİZMETE GİRİYOR

"Bütün imalatlar bitti, sinyal ve sertifikasyon test süreçleri devam ediyor. En geç ağustos ayında Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı hizmete açıyoruz. Halkalı-Havalimanı hattımızda da önümüzdeki yıl bu vakitlerde açmak için de hummalı bir çalışma var. Oradaki tünel kazıları tamamen bitti. Bundan sonra beton kaplamalarına ardından ray montajlarına devam edeceğiz. Bir yıl içerisinde Halkalı tarafını da bitirdiğimizde Gayrettepe'den Halkalı'ya kadar 70 kilometre devasa bir metro ağını İstanbul'la buluşturacağız. Bu metro hattı sadece havalimanı metrosu değil, Başakşehir'de Arnavutköy'de oturan bir vatandaşımızın Kağıthane'ye Beşiktaş'a kadar metro ile ulaşımı demektir. 6 ilçeyi birbirine bağlayacak çok önemli bir hattır. Hükümetimiz bütçesinden çok ciddi paralar harcayarak bu metroları İstanbul'unun hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma içerisinde. Ne gerekiyorsa hükümetimiz üstüne vazife olan şeyleri çok hızlı şekilde yapmaya devam ediyor. İnşallah İstanbul'u yönettiğini zanneden kişilerin de üstüne vazife olan işlerle uğraşarak İstanbulluların hayatını kolaylaştırma yönünde de faaliyetlerde bulunurlarsa hem bizler hem İstanbullular sevinir."