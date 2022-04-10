BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MOTOSİKLETLİLER İÇİN GÜVENLİ BARİYER TAKILAN YOLDA AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiine takılan 'motosiklet dostu' oto-korkulukların takıldığı yerde açıklama yaptı. Karaismailoğlu'nun yanında Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Özsoy ve çok sayıda motosiklet sürücüsü de yer aldı.

"40 BİN METRE PLANLAMIŞTIK AMA BUNU ÇOK ÇOK DAHA ARTIRACAĞIZ"

"MOTORCULARIN DA BİR CAN TAŞIDIĞINI ANLAMALARI GEREKİYOR"

"SEVDİKLERİMİZ GÜVENLİ YOLLARDA MOTOSİKLET SÜRECEKLER"

Motosikletlilerin daha güvenli yollarda sürmesi için motorcu dostu bariyerler yapılmasının müjdesini 13 yıldır beklediklerini belirten Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Özsoy "Bugüne kadar birçok kapı çaldık, birçok cevaplar aldık. Küçük küçük noktalar yapıldı belki ama yetersizdi. Onlar kendileri de bunu itiraf ettiler. Bu konuya artık eğileceklerini, motosikletlilerin 'Katil bariyer' dediğimiz bu oto korkuluklar nedeniyle canlarını kaybetmeyeceklerini öğrenmek bizim bayramımız demek. O yüzden tüm yetkililerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güvenli bir gelecekte, daha güvenli bir yollarda bizlerden sonraki nesil de dahil olmak üzere evlatlarımız, sevdiklerimiz güvenli yollarda motosiklet sürecekler. ve modern hayatın göstergesi olan motosiklet şu an 3 buçuk 4 milyon arası sayımız var ama inanıyorum ki bu hamleden sonra 10 milyona ulaşacak ve trafik sorunu da çözülecektir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel