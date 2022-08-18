Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "E5000 Milli Elektrikle Anahat Lokomotif projemizle lokomotif üretiminde katma değeri yüksek bileşenlerin yerli tasarımı ile elektrikli lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve partililerce karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasını ziyaret etti. Raylı sistem araçlarının kritik bileşenlerini milli imkanlarla tasarlayıp, üretmenin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Raylı sistem araçlarındaki kritik bileşenlerin tasarlanması ve üretilmesini, 2022 yılında milli elektrikli tren ve lokomotifin seri üretimine başlanmasını, 2023 yılında milli hızlı trenin prototipinin tamamlanmasını ardından metro, tramvay tasarım ve üretimi de dahil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm raylı sistem araçları ve kritik alt bileşenlerinin tasarlanarak üretildiği bir TÜRASAŞ hedefliyoruz. Diğer çalışmalarla birlikte E-5000 Anahat Lokomotif Montaj Çalışmaları'nı yerinde inceledik. E5000 Milli Elektrikle Anahat Lokomotif projemizle lokomotif üretiminde katma değeri yüksek bileşenlerin yerli tasarımı ile elektrikli lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz. 2023, 2024 yıllarında, 20 adet E5000 Anahat Lokomotifi, TCDD Taşımacılık şirketimize teslim edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, Eskişehir-Sarıcakaya yol şantiyesinde incelemelerde bulundu.