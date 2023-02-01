Bakan Karaismailoğlu: Lojistik bir üst olmak için hiçbir engelimiz yokULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece 4 saatlik bir uçuşla tam 67 ülkeye, 1.6 milyar insana ulaşabileceğimiz çok kıymetli bir yerdeyiz.

Bakan Karaismailoğlu: Lojistik bir üst olmak için hiçbir engelimiz yok

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece 4 saatlik bir uçuşla tam 67 ülkeye, 1.6 milyar insana ulaşabileceğimiz çok kıymetli bir yerdeyiz. Dünya ticaret koridorlarının tam ortasındayız. Lojistik bir üst olmak için hiçbir engelimiz yok. Türkiye'nin kısa zamanda dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri haline gelmemesi için önünde bir engel yok" dedi.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planlarına ilişkin bilgiler paylaşan Karaismailoğlu, 197 milyar dolar yatırım yapmayı planlandıklarını belirterek, "Böylece milli gelire 1 trilyon dolar, üretime 2 trilyon dolar ve istihdamda yaklaşık 28 milyon kişiye etkisi olacak. Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye, liman tesisi sayısı 217'den 255'e çıkarılacak. Yıllık demir yolu yolcu taşımacılığı 19,5 milyondan 270 milyona çıkarılacak. Hava yolunda yıllık yolcu sayısı 210 milyondan 344 milyona çıkacak. Yıllık demir yolu yük taşımacılığı 38 milyon tondan 2053'e geldiğimizde 448 milyon tona çıkacak." dedi.