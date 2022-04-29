Bakan Karaismailoğlu: Küresel oyunlarla ve içerideki piyonları ile mücadele ediyoruz (2)

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - 'DERİN VADİLERİ TÜNEL VE VİYADÜKLERLE AŞTIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya- Burdur Ayrımı-Taşkapı-Yeşilbaş- Ağlasun Yolu Projesi'nin Ağlasun İlçe Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. Son 20 yılda, kara, hava, demir ve denizyolları ile haberleşme alanında önemli başarıya imza atıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye uzattık. Milletimizin yarım asırlık hayali yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik. Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci, yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Hava yollarını 'halkın yolu' yaptık. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. Bu sayıyı 61'e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, tam 337 noktaya uçuyoruz. 2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız, dünya ikincisi oldu. Mavi vatanda da söz sahibiyiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Antalya-Burdur Ayrımı-Taşkapı-Yeşilbaş-Ağlasun Yolu Projesi'nin Ağlasun İlçe Yolu'nun temelini attı.