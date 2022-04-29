Bakan Karaismailoğlu: Küresel oyunlar ve içerideki piyonlar ile mücadele ediyoruz

BURDUR (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Savaşlar, küresel ticaret savaşları, uluslararası kurallar, emperyal güçlerin baskıları; işte böyle bir dönemde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde küresel oyunlarla ve içerideki piyonlarıyla mücadele ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için Burdur'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu Süleyman Demirel Havalimanı'nda Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur karşıladı. Cuma namazını Yeni Pazar Camisi'nde kılan Karaismailoğlu, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Arslantaş ile görüşen Karaismailoğlu, valilik özel defterini imzaladı. Gazi Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden ve partisinin il başkanlığı binasını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada açıklama yaptı.