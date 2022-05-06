Bakan Karaismailoğlu: "İnşallah önümüzdeki yaz Çatalca için önemli gelişmeler olacak"

İstanbul Çatalca'da muhtarlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaoğlu, "İnşallah önümüzdeki yaz Çatalca için önemli gelişmeler olacak. Burada planladığımız işleri bu yaz döneminde bitirip, vatandaşımızın hayatına konfor katıp, onun yaşam kalitesini artıracağız Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün içerisinde İstanbul Çatalca'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak belediye başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Mesut Üner'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ilçedeki Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, muhtarların sıkıntılarını dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Çatalca Belediye Başkanı Mesut Öner ile bir toplantı yapacaktık ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir sürpriz yaptı. İnşallah bugün itibarı ile Çatalca'da tarihi bir dönüm noktası olacak. Belediye başkanımız burada büyük bir özveri ile çalışmalar yürütüyor, hatta üç yıldır Çatalca'yı baştan imar ediyor. Biz de bakanlık olarak her zaman başkanımızın yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün ülke genelinde çok önemli çalışmalarımız var. Bir yandan dünyanın en iyi projelerini yaparken, bir yanda da direkt vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyecek çalışmalar yapıyoruz. İstanbul Çatalca bizim en kıymetli yerlerimizden bir tanesi. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı sorumlulukları var, ama Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluklarını yerine getirmediği için vatandaşımızı mağdur edecek halimiz yok. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bizim için çok önemli. Biz de Çatalca Belediyesi ve Bakanlık olarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, vatandaşın yaşam konforunu artıracak, güvenliğini sağlayacak projeleri tabii ki yerine getirip işlerimizi yapacağız. Keşke herkes üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirip vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırsa, ama tabii ki bizler üstümüze düşenin daha fazlasını yapıp, vatandaşımızla beraber olup, onun sıkıntılarını, dertlerini dinleyeceğiz ve onların sıkıntılarına ve dertlerine çare bulacağız. Bugün de muhtarlarımızla birlikteyiz. Hem belediye başkanımızla yaptığımız istişareleri değerlendireceğiz hem de muhtarlarımızın kendi bölgelerindeki taleplerini alacağız ve istişarelerde bulunacağız. İnşallah önümüzdeki yaz Çatalca için önemli gelişmeler olacak. Burada planladığımız işleri bu yaz döneminde bitirip, vatandaşımızın hayatına konfor katıp, onun yaşam kalitesini artıracağız Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi" şeklinde konuştu.

(Şaban Tektaş - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel