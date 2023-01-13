BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU 22 OCAK'TA AÇILACAK - 2 (ek görüntüler)

Enver ALAS / - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle 22 Ocak pazar günü hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son deneme sürüşleri gerçekleşen ve açılışına sayılı günler kalan Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu. İstanbul Havalimanı metro istasyonunda bir basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metrosunun 22 Ocak pazar günü açılacağını duyurdu.

KAĞITHANE- İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 24 DAKİKA

Karaismailoğlu, "Metro hattımız, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede. Dünyanın en büyük ve bir numaralı havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na, metro hattımızın Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı entegrasyonu sayesinde, tüm raylı sistemle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Hattımız ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kağıthane'de entegre oluyor.

Bahar aylarında bu hattı metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı Metrosu Zincirlikuyu İstasyonları ile entegre edecek, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlayarak hattımızı 37,5 kilometreye çıkaracağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METRO ARAÇLARI DA BU HATTA KULLANILACAK"

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattının Türkiye'nin tek seferde ihale ve inşa edilen en uzun metrosu olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, "Hattımızın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasını aynı anda kullandık. TBM ilerlemelerinde, günde 65,5 metre, haftada 306 metre ve ayda bin 233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacak. 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu'nu da bu proje kapsamında inşa ettik. Türkiye metro hatlarında ilk kez burada prekast panel ile kusursuz demiryolu altyapısı inşa ettik. Bu sayede yolcularımıza 'hızlı tren konforunda sürüş imkanı' sunacağız. Akıllı tünel konseptini dünya metrolarında ilk defa bu projede biz hayata geçirdik. Böylece tünel yangın güvenliğine yeni bir teknoloji kazandırdık. Bakanlığımızın destekleri ve Aselsan işbirliğiyle yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi bu metro hattımızda kullanılacak" dedi.

"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞINI 380,2 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ"

"Kağıthane-Eyüpsultan- İstanbul Havalimanı metrosuyla çok değerli bir projeyi İstanbul'a kazandırmanın gururu içindeyiz" diyen Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bundan sonra tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarını yerli imkanlarla hayata geçireceğiz. Yerli elektrik sistemlerine ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız. Bu hatta 10 tren setimiz var. Bunlara ilave olarak, ilk yerli metro aracı motoruna sahip yeni tren setlerini de devreye alacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul'u, dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en teknojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 km'lik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının yanı sıra, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme -Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Altunizade- Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz."

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattının yapım çalışmalarını gerçekleştiren yüklenici firmaya teşekkür eden Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 22 Ocakta 2022 Pazar günü gerçekleştireceğimiz Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.