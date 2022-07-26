BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KAĞITHANE'DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KAĞITHANE'DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİİdris TİFTİKCİ İSTANBUL, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane'deki ziyaretleri kapsamında akşam gençlerle bir araya geldi. BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KAĞITHANE'DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ İdris TİFTİKCİ İSTANBUL, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane'deki ziyaretleri kapsamında akşam gençlerle bir araya geldi. Kağıthane Hasbahçe'de saat 21.00'de gençlerle buluşmasında konuşan Bakan Karaismailoğlu, Yaptığımız çalışmalarla hayata geçirdiğimiz projelerle önümüzdeki yüzyılı planladık. Yapılan projeler Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kömürhan Köprüsü önümüzdeki yüzyıl kullanılabilecek köprüler. Gelecek nesiller, ulaştırma altyapısıyla ya da bir altyapı derdiyle dertlenmeyecekler. Bundan sonra teknolojide, yazılımda, inovasyonda neler yapabiliriz onun planlamalarını yapacaklar dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adil Karaismailoğlu Kağıthane DHA Güncel Haberler

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