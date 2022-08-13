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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı, 117 milyar euro kazanç sağladı

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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı, 117 milyar euro kazanç sağladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye 117 milyar euro kazanç sağladığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye 117 milyar euro kazanç sağladığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın toplam yatırım bedelinin 10,25 milyar euro olduğunu hatırlatarak, "Devletin cebinden çıkan '0' Euro. Toplam alınacak kira 26 milyar Euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı 80,7 milyar Euro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar Euro Türkiye'ye kazanç" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Adil Karaismailoğlu Türkiye Güncel Haberler

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