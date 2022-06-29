Bakan Karaismailoğlu: "Geçen yıl 11 Ağustos'tan sonra çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla bu afetin etkilerini minimize ettik"
AA - Müjdat Genç - Güncel
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Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Müjdat Genç - Güncel