Bakan Karaismailoğlu: "Geçen yıl 11 Ağustos'tan sonra çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla bu afetin etkilerini minimize ettik" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Karaismailoğlu: "Geçen yıl 11 Ağustos'tan sonra çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla bu afetin etkilerini minimize ettik"

AA - Müjdat Genç - Güncel
 - Güncelleme:

Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Müjdat Genç - Güncel

Adil Karaismailoğlu Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title