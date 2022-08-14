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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASFALT BAKIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ

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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASFALT BAKIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da asfalt bakım çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Edirne Güncel Haberler

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