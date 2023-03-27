Bakan Karaismailoğlu: Eğitimin başlaması normal hayata dönüş için önemli

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesinde eğitimin başlamasının hayatın normalleşmesi adına önemli olduğunu söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesinde eğitimin başlamasının hayatın normalleşmesi adına önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesinde bugün eğitime yeniden başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Beşpınar Eğitim Kampüsü'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.