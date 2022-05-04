Bakan Karaismailoğlu: "Cumhur İttifakı olarak el birliğiyle bu ülkenin geleceğine emek vereceğiz"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şalpazarı'nda halka hitap etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi
TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şalpazarı'nda halka hitap etti.
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel