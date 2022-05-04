Bakan Karaismailoğlu: "Cumhur İttifakı olarak el birliğiyle bu ülkenin geleceğine emek vereceğiz" - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: "Cumhur İttifakı olarak el birliğiyle bu ülkenin geleceğine emek vereceğiz"

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şalpazarı'nda halka hitap etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şalpazarı'nda halka hitap etti.

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Haberler

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