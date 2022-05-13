Bakan Karaismailoğlu: 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kirli siyaset yapıyor, yalan ve iftiralarla beslenen çirkin bir politika izliyorlar. Proje yok, eser yok, hizmet yok. 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset. Milletimiz, 'Suyu getirenle, testiyi kıranı' gayet iyi biliyor' dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yarın açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı'nda, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, havalimanını engellilere gezdirdi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün hava yolu ulaşımı yalnızca mesafeleri kısaltmıyor. Yalnızca turizmi, ticareti canlandırmıyor. Kültürel birlikteliği, alışverişi ve halklar arası iletişimi de mümkün kılıyor. Farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri kuruyor. O nedenle dünyamızın hem sosyal hem de ekonomik refahı stratejik önem taşıyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki; ihtiyacımız ister eğitim olsun ister tedarik. Her alanda hepimizin önceliği artık hızdır. Hal böyleyken havacılığın geliştirilmesi ve uluslararası alandaki ülkemizin konumunun güçlendirilmesi, halkını, milletini en iyisine en hızlı biçimde ulaştırmak isteyen tüm devletlerin gündemi olmuştur. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla son 20 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettik. Türk sivil havacılığı, gerçekleştirdiğimiz uygulama, politika ve düzenlemelerle küresel bir güç haline geldi. İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, sektör açısından bir milattır. 'Hava yolu halkın yolu olacak', 'her vatandaşımız uçağa binecek' hedefiyle başlattığımız politika ve uygulamalarla sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi" diye konuştu.

20 yılda hayata geçirdikleri yatırımlarla Türkiye'yi 100 yıl ileri taşıdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bunun özgüveni ve milletimizin teveccühünün yanımızda olmasının verdiği güçle çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz. Hamdolsun, bizi iktidara taşıyan da 20 yıldır sahiplenerek orada tutan da milletimizdir. Biz bu sevgiyi vatanın her köşesine götürdüğümüz hizmetlerimizle sağladık. 'Nerede bu devlet' diye feryat edilen günler çok geride kaldı. Bundan sonra da bu birliğimizi bozamazlar. Kirli siyaset yapıyor, yalan ve iftiralarla beslenen çirkin bir politika izliyorlar. Proje yok, eser yok, hizmet yok: 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset. Milletimiz, 'Suyu getirenle, testiyi kıranı' gayet iyi biliyor. İşte bu; 20 yılda verdiği her sözü tutmuş, milleti için aşkla çalışan, hizmet, refah, kalkınma, adalet deyince güven duyulan bir iktidarın başarısıdır. Millet hizmet bekler, boş laf değil. Milletimizin hizmetine sunduğumuz, halkımızın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran hizmetlerimiz ile milletimizin bize olan güvenini perçinledik" ifadelerini kullandı.