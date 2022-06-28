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Bakan Karaismailoğlu: "Bu köprüler sayesinde bölgeler son yağışlardan hiç etkilenmedi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Karaismailoğlu: 'Bu köprüler sayesinde bölgeler son yağışlardan hiç etkilenmedi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası yapılan yeni dizayn köprüler sayesinde bölgelerin yağışlardan etkilenmediğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası yapılan yeni dizayn köprüler sayesinde bölgelerin yağışlardan etkilenmediğini söyledi. Çalışmaların devam edeceğine değinen Karaismailoğlu, yine vatandaşların tedbir amaçlı uyarıları dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sinop'ta incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık ilçesinde geçen aylarda açılışı yapılan İkisu Köprüsü'nde durum değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK"

Bakan Karaismailoğlu, "Meteorolojiden gelen uyarılardan sonra Sinop Ayancık, Kastamonu, Bartın, Karabük yoğun yağışlar aldı. Bugün itibariyle yağmurlar şiddetini azaltmış vaziyette. Arkamızdaki dere yatağının su seviyesi de azalmış vaziyette. Ama bütün bakanlıklar teyakkuz halinde, binlerce iş makinasiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Son yağmurlarla bu bölgelerde etkilenmedi. Bundan sonra da etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık" diye konuştu.

"BU KÖPRÜLER SAYESİNDE BÖLGELER SON YAĞIŞLARDAN HİÇ ETKİLENMEDİ"

11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, sele dayanıklı köprüler inşa ettiklerini ve bu köprüler sayesinde bölgelerin son yağışlardan hiç etkilenmediğini söyledi. Karaismailoğlu, "Tabii eksiklerimiz var, bunları gidermek zaman alıyor. Bu uyarılara vatandaşlarımızın dikkate alması ve ona göre tedbirler almaları, son yağışlardan etkilenmemeleri önemli bir etken oldu. Yine vatandaşlarımız uyarıları dikkate alsınlar, kulakları bizde olsun" şeklinde konuştu.

Bölgedeki çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Köy yolları, grup yolları hepsi planlandı. Bütün kamu kuruluşlarımız arazideler. İnşallah bu süreci de atlatıp muhtemel bir afet durumunda yine etkilenmemek üzere çalışmalarımıza odaklandık, onlara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Berkan Şen - İHA)

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Adil Karaismailoğlu Ayancık Sinop Güncel Haberler

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