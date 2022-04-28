Bakan Karaismailoğlu: "Yüreğimizi ortaya koyarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: "Yüreğimizi ortaya koyarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor"

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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"Gönül birlikteliğimizi sofralara taşıyoruz" iftar programı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Amasya'lılarla iftar programında buluştu AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Amasya'da "Gönül...

AMASYA (AA) - "Gönül birlikteliğimizi sofralara taşıyoruz" iftar programı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Amasya'lılarla iftar programında buluştu

AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Amasya'da "Gönül birlikteliğimizi sofralara taşıyoruz" iftar programına katıldı.

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AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Amasya, Güncel, Haberler

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