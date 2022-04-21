Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Avrasya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla, motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Motobike İstanbul Fuarı, bu sene 13'üncü kez kapılarını açtı. CNR Expo Fuar Merkezi'nde yapılan fuara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Fuar açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde bisiklet ve skuter kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarının sürdüğünü, Türkiye'nin her yerine bisiklet yolları yapmaya çalıştıklarını ve özellikle motosiklet kullanıcıları için koruyucu oto korkuluk sistemleri kurduklarını belirtti.

"BİSİKLET VE SCOOTER KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJELER OLUŞTURUYORUZ"

"40 BİN METRENİN ÜZERİNDE KORUYUCU OTOKORKULUK YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"1 MAYIS'TA MOTOSİKLETLİLERE AÇILACAK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel