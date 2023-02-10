Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 105 kaybımız, 9 bin 716 yaralımız var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin ilk gününden bu yana bulundukları Adıyaman'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, enkaz çalışmalarının ardından konteyner kent kurma çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Adıyaman genelinde depremden dolayı maalesef 3 bin 105 vatandaşımızı kaybettik. Bunun 2 bin 195'i Adıyaman merkezinde. 9 bin 716 yaralımız var. Bunların da 7 bin 385 tanesini de merkezde. Yine Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 923, Adıyaman genelinde de toplam 1939'dür" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan ve depremin ilk gününden bu yana bulundukları Adıyaman'ın son duruyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile basın açıklaması yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlediği basın açıklamasında Adıyaman için konteyner kent kuracaklarını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Hassas bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü enkaz altında vatandaşlarımızı canlı olarak kurtarılması bizim ilk ve birinci öncelliğimizdir. Hamdolsun canlı vatandaşlarımıza ulaşmaya hala devam ediyoruz. Temennimiz bunun devam etmesi ve ölü sayısının artmaması en büyük isteğimizdir. Bunun için enkaz kaldırma çalışmaları biraz yavaş ilerleyebilir ama bundan sonra çok daha hızlı olacaktır ve bundan sonraki yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi peşinden konteyner kentinin hazırlanması kon usunda planlarımız devam ediyor. Hasarlı binaların yapılması, ortadan kaldırılması, hasar tespitinin yapılması konusunda ekip arkadaşlarımız çalışmalarını devam etmektedir. Bölgeye büyük bir gönüllü akını var. Milletimiz bu olayı sahiplenmiştir. İnşallah devlet- millet el birliğiyle bu işin üstesinden çıkacağız. Yarın Cumhurbaşkanımız burada olacak ve çalışmalar hakkında bilgi alacak ve bizleri koordine edecek. Depremden etkilenen diğer bölgelerimiz gibi Adıyaman'a da devletimiz sahip çıkacaktır ve yaşam koşullarının normale dönmesi için en hızlı şekilde hareket etmemiz için de Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu birebir takip etmektedir. Milletimiz müsterih olsun, dünyanın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Ama büyük, güçlü Türkiye bunun da üstesinden gelecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise iş dünyasından ciddi bir destek aldıklarını belirterek, gelen yardımların vatandaşlara ivedilikle ulaştırılması konusunda yoğun bir çaba içerisinde olduklarını kaydetti. Sıcak AŞ çalışmalarının da devam ettiğine işaret eden Bakan Muş, "Bugün itibarıyla 240 bin öğün sıcak yemek çıkartmış bulunuyoruz. Planımız 400 binin üzerine çıkmak. Bunun için gerekli çalışmalara da başlanmış" dedi.