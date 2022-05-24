Bakan Karaismailoğlu: AB'den beklentimiz, ulaştırma faslını müzakerelere açması - Haberler

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin, "AB'den esas beklentimiz, ulaştırma faslının en kısa sürede müzakerelere açılması, iş birliğimizi destekleyici projelerle ve Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu gibi mekanizmalarla ilişkilerimizin devam ettirilmesidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi' kapsamında düzenlenen törene katıldı. Projenin, AB ile ulaştırma alanında ortaklık yolunda önemli kilometre taşı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Çin'den Londra'ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'mizin, uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Süveyş Kanalı'nda geçtiğimiz yıl 'The Even Given' gemisi ile yaşanan lojistik bunalım ve hattın kuzey koridorunda yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı, her iki hattın da güvenliğini sorgular hale getirdi. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye olarak hiç ara vermeden projelerimize devam ederek adeta dünyanın lojistik koridoru olduk" diye konuştu.

AB üyelik süreciyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip ülke olarak güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere pek çok alanda AB için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Üyelik sürecinin yapıcı yaklaşımla teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Bu çerçevede AB'den esas beklentimiz, ulaştırma faslının en kısa sürede müzakerelere açılması, iş birliğimizi destekleyici projelerle ve Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu gibi mekanizmalarla ilişkilerimizin devam ettirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Bakanlığımız teknik iş birliğini güçlendirmek için mevzuat uyumu konusunda birçok projeyi hayata geçirdi" dedi.